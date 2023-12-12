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        Bodrum'da 156 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 156 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:20
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        Bodrum'da 156 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 156 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Aralık'ta saat 04.40, 07.15 ve 15.55'te, Bodrum açıklarında yelkenli tekne ve lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgilerini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 156 kaçak göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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