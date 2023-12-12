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        Bodrum´da kurallara uymayan beton mikseri ve hafriyat kamyonlarına 3 milyon lira ceza

        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine yönelik yaptığı 2 aylık denetimlerde 500'den fazla sürücüye yaklaşık 3 milyon lira ceza kesildi. Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen beton mikserinin sürücüsü, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:20
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        Bodrum´da kurallara uymayan beton mikseri ve hafriyat kamyonlarına 3 milyon lira ceza
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        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine yönelik yaptığı 2 aylık denetimlerde 500'den fazla sürücüye yaklaşık 3 milyon lira ceza kesildi. Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen beton mikserinin sürücüsü, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

        Bodrum´da 15 Mayıs itibarıyla başlayan inşaat yasağı, 15 Ekim'de sona erdi. Yarımada genelinde başta Gölköy, Yalıkavak, Göltürkbükü gibi bölgeler olmak üzere inşaat faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yasağın kalkmasının ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torba-Yalıkavak yolunu aktif olarak kullanan hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine yönelik denetim yapıldı. Gölköy kavşağında yapılan denetimlerde yük taşıyan kamyonlarda branda kontrolü yapılırken, sürücülere yönelik kemer başta olmak üzere SRC-Psikoteknik belgesi gibi kontroller yapıldı. Bu kapsamda son 2 ay içerisinde 500´den fazla hafriyat kamyonu ve beton mikserine yaklaşık 3 milyon lira ceza kesildi. Denetimler sırasında kemer takmadığı gerekçesiyle 436 lira ceza kesilen bir beton mikserinin sürücüsü, kendisini görüntüleyen gazetecilere `Beni çekme yetkiniz yok, beni niye çekiyorsun´ diyerek tepki gösterdi.

        Bu arada ekipler, diğer araç sürücülerine yönelik de uygulama yaptı. Sürücülere kemer takmaları konusunda uyarılar yapılırken, araçlardaki çocuklara ise boyama kitabı hediye edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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