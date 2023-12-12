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        Tıp öğrencisi stajda gönüllü denek oldu, kalbinde delik tespit edildi

         MUĞLASıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kağan Çangır'ın, kardiyoloji stajında gönüllü denek olduğu ekokardiyografi çekiminde kalbinde büyüme ve ileri tetkikler sonucu delik olduğu belirlendi. Çangır, hocaları tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığna kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:28
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        Tıp öğrencisi stajda gönüllü denek oldu, kalbinde delik tespit edildi
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         MUĞLASıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kağan Çangır'ın, kardiyoloji stajında gönüllü denek olduğu ekokardiyografi çekiminde kalbinde büyüme ve ileri tetkikler sonucu delik olduğu belirlendi. Çangır, hocaları tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığna kavuştu.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kağan Çangır, kardiyoloji stajındayken ekokardiyografi çekiminde gönüllü denek oldu. Çekimin sonucunda Çangır'ın kalbinde, büyüme tespit edilip, ileri tetkik yapıldı. Yemek borusundan yapılan ayrıntılı ekokardiyografide (transözofageal ekokardiyografi) Atrial Septal Defekt-ASD (Doğuştan kalbin delik olması) saptanması üzerine operasyon planlandı. Kalpteki delik büyüklüğünün açık ameliyat olmaksızın anjiografide şemsiye yöntemiyle kapalı olarak, tedaviye uygun olduğu belirlendi.

        DERSİNE GİREN HEKİMLER KALPTEKİ DELİĞİ KAPATTI

        Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Volkan Doğan ve Doç. Dr. Oğuzhan Çelik tarafından öğrencisindeki kalp deliği, girişimsel anjiyografi yöntemi ile hiçbir kesi olmadan kapalı cihaz yerleştirme yoluyla kapatıldı. Dersine giren kardiyoloji uzman hekimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kalbindeki delik kapatılan Çangır, sağlığına kavuştu.

        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Başaran, "Genç öğrencimizin kardiyoloji rotasyonunda tesadüfen fark edilen bu rahatsızlık gerçekten genellikle uzun yıllar hiçbir belirti vermeyebilir. Bu tip rahatsızlıklar, tesadüfen başka bir nedenle doktora gittiklerinde, yapılan dikkatli bir muayene sırasında kalpte üfürümün ve bazı ek seslerin duyulması ile kuşkulanılarak ortaya çıkmaktadır. Kesin tanı genellikle kardiyoloji uzmanlarınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konur. Hastaların hemen hemen tümünde tanıyı kesin olarak doğrulamak ve deliğin büyüklüğünü tam olarak belirlemek için transözofajiyal ekokardiyografi (endoskopik olarak yemek borusu aracılığı ile kalbi ayrıntılı görüntüleme) gereklidir" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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