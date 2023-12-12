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        Bodrum'da derisi yüzülmüş tilki bulundu

         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş tilki bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:40
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        Bodrum'da derisi yüzülmüş tilki bulundu
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         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş tilki bulundu. 

        Bodrum'da, Konacık Mahallesi Adalı Sokak ile Ali Paşa Sokak'ın kesiştiği köşedeki çöp konteynerinin yanında, akşam saatlerinde, derisi yüzülmüş bir hayvan ölüsü bulundu. Çevredekiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Yavru bir köpeğe ait olduğu sanılan hayvanın, ekiplerin yaptığı incelemede tilkiye ait olduğu belirlendi. Hayvanın vücudundaki tüm derinin yüzüldüğü, sadece patilerinin olduğu bölgede deri olduğu görüldü.

        Hayvanın ölüsü ekipler tarafından incelenmek üzere bölgeden alınırken, hayvanın derisini yüzen kişi ya da kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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