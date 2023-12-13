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        Bodrum FK evinde bonkörleşti

        Futbolda 1'inci Lig'de geçen sezon final oynayan, bu sene de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrum FK, Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen son maçlarda evinde puanları dağıtmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:38
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        Bodrum FK evinde bonkörleşti
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        Futbolda 1'inci Lig'de geçen sezon final oynayan, bu sene de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrum FK, Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen son maçlarda evinde puanları dağıtmaya başladı.

        Bu sezon özellikle iç sahada rakiplerine kolay kolay geçit vermeyen yeşil-beyazlılar taraftarının önünde son iki maçta ise 5 puan kaybetti. İlk olarak Adanaspor'a 1-0 yenilip evindeki ilk yenilgisi alan Bodrum FK, geçen hafta da Tuzlaspor'la 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Sahasında yaşadığı kayıplar nedeniyle üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Bodrum FK, lider Eyüpspor'un 14, 2'nci Kocaelispor'un 7 ve 3'üncü Göztepe'nin 4 puan gerisine düştü.

        Zirve takipçisi Kocaelispor'la deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan yeşil-beyazlı ekip ligde 25 puanla Play-Off hattında 6'ncı sırada yer alıyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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