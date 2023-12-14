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        Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın, ölü bulundu

        MUĞLA'da önceki gün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan Fatma Avcı (77), ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:00
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        Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın, ölü bulundu
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        MUĞLA'da önceki gün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan Fatma Avcı (77), ölü bulundu.

        Merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan Fatma Avcı, önceki gün saat 11.00 sıralarında yakınlarıyla birlikte mantar toplamaya gitti. Avcı, Menteşe'nin Yılanlı Dağı Erkin mevkisindeki ormanda kayboldu. Kendi çabalarıyla Avcı´ya ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, NAK, MAK ile AME ekipleri sevk edildi. Jandarma iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda Fatma Avcı´nın, kaybolduğu noktaya 3 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.

        Fatma Avcı´nın, kalp krizinden öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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