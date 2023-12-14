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        Motosiklet hırsızı, kameradan belirlenip yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, anahtarı üzerinde park halinde bırakılan bir motosiklet çalındı. Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan polis tarafından yakalanan şüpheli İ.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:15
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        Motosiklet hırsızı, kameradan belirlenip yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, anahtarı üzerinde park halinde bırakılan bir motosiklet çalındı. Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan polis tarafından yakalanan şüpheli İ.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, 12 Aralık akşamı Yeniköy Camisi yakınlarında meydana geldi. Cami yakınına park edilen ve anahtarı üzerinde bırakılan 48 BM 788 plakalı beyaz renkli motosiklet, çalındı. Motosiklet sahibi, polisi arayıp, durumu bildirdi. Çalışma başlatan polis, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kişinin motosiklete binerek uzaklaştığını gördü. Bölgedeki diğer güvenlik kameraları da incelemeye alındı. 50 saatlik kamera görüntüsü inceleyen polis, şüphelilerden birinin İ.E. olduğunu belirledi. İ.E., bu saban polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İ.E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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