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        Bodrum'da yılbaşı hareketliliği başladı; otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 40'ın üzerinde

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yeni yıl, otellerde ve meydanlarda yapılacak konserler ve etkinliklerle kutlanacak. İlçenin yılbaşında turistler için cazibe merkezi olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerde şimdiden yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:50
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        Bodrum'da yılbaşı hareketliliği başladı; otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 40'ın üzerinde
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yeni yıl, otellerde ve meydanlarda yapılacak konserler ve etkinliklerle kutlanacak. İlçenin yılbaşında turistler için cazibe merkezi olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerde şimdiden yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, 2024 yılbaşı heyecanı başladı. Bodrum Belediyesi tarafından 2024 yılı kutlamaları kapsamında Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum Belediye Meydanı'nda konserler düzenlenecek ve 31 Aralık'ta meydanlarda ünlü isimler sahneye çıkacak. Otel ve restoranlar da yılbaşına özel programlar hazırladı. Konaklama paketleri oluşturan oteller ayrıca içinde yılbaşı galasının da olduğu özel paketlerle konuklarını ağırlayacak. Soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan menü, yılbaşı eğlencesi ve konaklama için kişi başı fiyatlar 3 bin liradan başlıyor.

        'ŞU AN REZERVASYON ANLAMINDA UYGUNLUK VAR'

        Yılbaşında, yarımada genelinde birçok noktada sahne performanslarının olacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Her yıl olduğu gibi Bodrum'da yeni yılda konser ve etkinlikler olacak. Otellerde ve restoranlar gala yemekleri organizasyonları yapacak. Şu an rezervasyon anlamında uygunluk var. Otellerde yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var. Belediyenin düzenleyeceği konserler olacak, bunun yanında otellerde ve eğlence mekanlarında ünlü isimler sahne alacak. Yılbaşının Bodrum'da güzel geçeceğine inanıyorum. Bodrum, buradaki etkinlikler nedeniyle şehir dışından gelenler tarafından da tercih ediliyor. Otellerde oda kahvaltı kişi başı 1000 liradan başlıyor. Konserler ve etkinlikler ayrıca fiyatlandırılmaktadır. Bunlar ise içerisinde gala yemeği ve konser olduğu zaman kişi başı 3 bin liradan başlıyor. İçeriğine göre bu fiyatlar daha da artıyor" dedi.

        '1 MİLYON 375 BİN YABANCI TURİST GELDİ'

        Bodrum'un 2023 turizm sezonunu değerlendiren Dengiz, "Yoğun bir sezon geçirdik. Otel işletmecileri ve turizm çalışanları bu süreçte çok yoruldu. Herkes elinden geleni yaptı. Sezon ortasında zaman zaman boşluklar oldu ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Deniz ve hava yoluyla toplam 1 milyon 375 bin yabancı turist Bodrum'a geldi. Güzel bir rakam ve geçen seneye göre de başa baş gittik diyebiliriz. Gelecek sene için fuarlar, toplantılar ve görüşmeler devam ediyor. 2024 yılında 1 milyon yabancı turist rakamının üzerine çıkmayı hedefleyeceğiz" diye konuştu.

        Yunan adaları için 7 günlük vize serbestliğinin Bodrum'u etkilemeyeceğini söyleyen BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "12 adalar için belli süre içerisinde serbest dolaşım vardı. Bodrum yine iç pazarda yerini koruyor. Bizler en iyi hizmet vermeye çalışanlar olarak Akdeniz'in en iyi destinasyonlarından birisiyiz. Adalarda yediğiniz yemekler konsept ve içeriğine göre fiyat anlamında farklılık gösteriyor. Bodrum'da bu noktada aynı şekilde hizmet veriyor. Bu noktada Bodrum için ne hizmette ne de fiyatlarda kırılma olmayacaktır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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