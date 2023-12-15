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        Çağdaş Bodrum telafi arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:48
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        Çağdaş Bodrum telafi arıyor
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Samsunspor'a evinde yenilince kendisini düşme hattıyla puan puana bulan Çağdaş Bodrum Spor yarın Tofaş deplasmanında telafi arayacak.

        Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bodrum ekibi ligdeki ilk sezonunda 11 maçı 3 galibiyetle geçti. Tofaş'ın ise bu sezon 5 galibiyeti bulunuyor. Antrenör Ender Arslan, kazanıp yükselişe geçmek istediklerini söyledi.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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