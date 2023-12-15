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        Muğlalı Elif'ten 4 altın madalya

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün özel sporcusu Elif Oral, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 4 farklı stilde birinci olarak altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:50
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        Muğlalı Elif'ten 4 altın madalya
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        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün özel sporcusu Elif Oral, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 4 farklı stilde birinci olarak altın madalya kazandı.

        Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından 11-13 Aralık tarihleri arasında Antalya Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyonaya Elif Oral damga vurdu. Sporla engelleri aşan 14 yaşındaki down sendromlu yüzücü, 100 metre serbest, 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalamada birinciliği kaptırmadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Cavit AKGÜN / MUĞLA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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