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        Bodrum´da 35 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 19 kaçak göçmen de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:10
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        Bodrum´da 35 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 19 kaçak göçmen de yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Aralık saat 05.30´da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 21.45´te Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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