Bodrum FK kritik Kocaelispor deplasmanında

1'inciLig'de önceki hafta evinde Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalıp zirve yolunda kayıp yaşayan Play-Off barajındaki Bodrum Futbol Kulübü, yarın deplasmanda ikinci sırada bulunan Kocaelispor'la kozlarını paylaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Bodrum FK'da sakatlıkları süren Eren Albayrak ve Cenk Şen, Kocaeli deplasmanında forma giyemeyecek.

Sıralamada 25 puanla 6'ncı basamakta yer alan Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, 32 puanlı rakibe karşı zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Taşdemir, "Kocaelispor deplasmanı ve sonraki hafta içeride Göztepe maçı zorlu karşılaşmalar olacak. Daha önce birçok zorluğun üstesinden geldik. Bu iki maçı da iyi bir şekilde bitirebileceğimize inanıyorum. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - DHA

2023-12-18 11:02:52