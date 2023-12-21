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        Muğla'da Yunanistan'ın geri ittiği 106 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA´nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 106 kaçak göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ise 89 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:00
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        Muğla'da Yunanistan'ın geri ittiği 106 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA´nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 106 kaçak göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ise 89 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Aralık'ta saat 03.00'te Marmaris açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 08.15 ve 10.20'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Aralık'ta saat 06.00, 09.10 ve 17.45'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 89 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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