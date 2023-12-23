Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Eğlence mekanında tartışan 2 arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğlence mekanında tartışan 2 arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUTUKLANDI

        Muğla'nınBodrum ilçesinde, eğlence mekanında çıkan tartışmada arkadaşı Ramazan Korkutata'yı (39) bıçaklayarak öldüren Sercan Adıgüzel (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bodrum'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Eğlence mekanında tartışan 2 arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı: 1 ölü,...
        Eğlence mekanında tartışan 2 arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı: 1 ölü,...
        Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu
        Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu