Bodrum Futbol Kulübü - Göztepe: 3-0 

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ozan Ergün, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

BODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk. 82 Ali Eren), Celustka, Ali, Omar İmeri (Dk. 82 Halil İbrahim), Erkan, Burak (Dk. 89 Pedro), Mohammed, Samet, Kenan (Dk. 89 Haqi Osman), Celal (Dk. 57 Gökdeniz)

GÖZTEPE: Lis - Ogün, Taha, Tarkan, Nielsen, İsmail (Dk. 46 Yunus Emre), Doğan, Yalçın (Dk. 82 Celil), Mamah (Dk. 46 Traore), Kubilay (Dk. 46 Diouf), Tijanic (Dk. 46 Ahmed)

GOLLER: Dk. 34 Samet, Dk. 41 Ogün (kendi kalesine), Dk. 79 (P) Kenan (Bodrum FK)

SARI KART: Sousa (Bodrum FK)

1'inci Lig'in 17'nci haftasında Bodrum Futbol Kulübü, sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Ev sahibi yeşil-beyazlıların gollerini 34'üncü dakikada Samet, 41'inci dakikada kendi kalesine Ogün ve 79'uncu dakikada penaltıdan Kenan kaydetti.

10'uncu dakikada İsmail'in kullandığı köşe atışında Nielsen savunmanın arısndan topa kafayı vurdu. Bodrum FK kalecisi Sousa golü son anda önledi.

34'üncü dakikada ev sahibi Bodrum FK öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında topa gelişine vuran Samet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

41'inci dakikada Bodrum FK farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Bodrum FK atağından sağ kanattan yapılan yerden ortaya Göztepe'de Ogün dokundu. Ogün'ün ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Bodrum FK ilk devreyi 2-0 üstünlükle tamamladı.

62'nci dakikada Göztepe'de Yalçın kaleyi yokladı ancak kaleci Sousa iyi yer tutup gole izin vermedi.

77'nci dakikada Bodrum FK penlatı kazandı. Kenan, Nielsen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

79'uncu dakikada Bodrum FK farkı 3'e yükseltti. Kenan penaltı atışını gole çevirdi: 3-0.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, yeşil-beyazlılar 3 puanı 3 golle aldı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,