Fethiyespor - 24Erzincanspor: 1-3

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 19'uncu hafta mücadelesinde Fethiyespor evinde 24Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 9'uncu dakikada Gençer Cansev, 86'ncı dakikada penaltıdan Muhammed Enes Yılmaz ve 90+6'ncı dakikada Bahadır Taşdelen atarken, Fethiye temsilcisinin golü 57'nci dakikada Selim Kayacı'dan geldi.

Erzincan temsilcisinde Özkan Yiğitler, 64'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Fethiye takımında 90+3'üncü dakikada ikinci sarıdan Murat Yılmaz oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Fethiyespor ilk devreyi 22 puanla, Erzincanspor ise 33 puanla tamamladı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

2023-12-24 16:12:08

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.