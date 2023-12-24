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        Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 'Kendimi savundum' dedi

         MUĞLA'nınBodrum ilçesinde eğlence mekanında birlikte alkol alırken çıkan tartışmada aynı çarşıda esnaf arkadaşı Ramazan Korkutata'yı (39) bıçaklayarak öldürmekten tutuklanan Sercan Adıgüzel'in (35), ifadesinde "Olayı hatırlamıyorum. Beni dövdüler. Kendimi savunmak için bıçakla karşılık verdim" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:30
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        Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 'Kendimi savundum' dedi
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         MUĞLA'nınBodrum ilçesinde eğlence mekanında birlikte alkol alırken çıkan tartışmada aynı çarşıda esnaf arkadaşı Ramazan Korkutata'yı (39) bıçaklayarak öldürmekten tutuklanan Sercan Adıgüzel'in (35), ifadesinde "Olayı hatırlamıyorum. Beni dövdüler. Kendimi savunmak için bıçakla karşılık verdim" dediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 02.30 sıralarında Hilmi Uran Meydanı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Bodrum Merkez Çarşı'nda giysi mağazası bulunan Ramazan Korkutata, aynı çarşıda çanta işi yapan arkadaşı Sercan Adıgüzel ile eğlence mekanında alkol almaya başladı. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ikili birbirlerine bıçaklarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ramazan Korkutata bölgedeki özel bir hastaneye, hafif yaralanan Adıgüzel ise Bodrum Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Korkutata, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        TEDAVİ SONRASI TUTUKLANDI

        Korkutata´nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Adıgüzel ise tedavisinin ardından taburcu edilip, gözaltına alındı. Adıgüzel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli ve 2 çocuk babası Korkutata'nın cenazesi İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi.

        Olayı hatırlamadığını söyleyen Adıgüzel'in ifadesinde, "Beni dövdüler. Kendimi savunmak için bıçakla karşılık verdim" dediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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