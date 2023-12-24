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        Yunanistan'ın geri ittiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:49 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:50
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        Yunanistan'ın geri ittiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 Aralık'ta saat 08.30 ve 14.55´te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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