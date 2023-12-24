Bodrum Mandalina Festivali düzenlendi

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının kullanım alanlarının çoğaltılıp, ekonomik değerinin artırılması amacıyla 'Bodrum Mandalin Festivali' düzenlendi. Festival kapsamındaki konserler ve folklor gösterileri, Pençe-Kilit Harekatı'nda 12 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bitez Muhtarlığı, Bodrum Ziraat Odası, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu ve Bodrum Mandalin Hareketi iş birliğiyle 'Bodrum Mandalin Festivali' düzenlendi. Festival, Bitez Mahallesi Köyiçi mevkisinde kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej sonunda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler, mandalina bahçesine gelerek hasat yaptı. Aras, topladıkları mandalinaları küfeye doldurdu. Daha sonra Aras ve kortej ekibi, alana deveyle giriş yaptı. Meydanda yapılan programa Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Başkan Aras, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 Mehmetçik için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Bitez Mahallesi muhtarı Seda Özgüçlü, katkılarından dolayı Kaymakam Çit ve Belediye Başkanı Aras'a plaket ve çiçek takdim etti.

'TERÖRÜ LANETLİYORUZ'

Festival kapsamında sembolik olarak çivilerle mandalina kasası çakıldı. Stantlardaki yöresel ürünler ve mandalina ile yapılan kek, lokum gibi yiyecekler de hem tadıldı hem satın alındı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "2 gündür bizleri çok üzen, yüreğimizi yakan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah onlara rahmet etsin, terörü lanetliyoruz. Terör bizi üzmeyecek, biz terörün belini kıracağız. Mandalinaya ve yöresel ürünlere sahip çıktığınız için Bodrumlulara teşekkür ediyorum" dedi.

'MANDALİNA, BİR TARIM KÜLTÜRÜDÜR'

Belediye Başkanı Aras ise "Bugün etkinliğimizin daha kalabalık, daha coşkulu geçmesini beklerdik ancak 2 gündür ülkemizde yaşanan elim olaylar, hepimizi derinden üzdü ve yaraladı. Kutsal vatan topraklarımızın savunmasında hayatlarına veda eden silah arkadaşlarımıza, Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Vatan savunmasında millet ve ülke olarak hep birlikte canımızı veda etmekten geri durmayacağız. Bodrum Mandalina Festivali, bir kültürel etkinlik ve eğlence değil. Mandalina, bir tarım kültürüdür. Bodrum, turizm işe buluşmadan önce yüzyıllarca tarımla ilgilenmiş bir kenttir" diye konuştu. Öte yandan festival kapsamındaki konserler ve folklor gösterileri, Pençe-Kilit Harekatı'nda 12 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.