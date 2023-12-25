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        Muğla'da 2 otomobilin arasına uzanarak yapılan yolculuğa ceza

        MUĞLA'daarızalı otomobil ile onu çeken otomobil arasına uzanan kişinin tehlikeli yolculuğu, tepki çekti. Plakadan tespit edilen 2 sürücüye toplam 2 bin 180 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:12 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:15
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        Muğla'da 2 otomobilin arasına uzanarak yapılan yolculuğa ceza
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        MUĞLA'daarızalı otomobil ile onu çeken otomobil arasına uzanan kişinin tehlikeli yolculuğu, tepki çekti. Plakadan tespit edilen 2 sürücüye toplam 2 bin 180 lira ceza kesildi.

        Olay, önceki akşam Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı şehir merkezi girişinde meydana geldi. Bir kişi, arızalı otomobil ile onu çeken diğer otomobilin arasına uzanıp, yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Harekete geçen polis, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 otomobilin plakası tespit edildi. Polis, 2 sürücüye 'trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek', 'sisli ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte gece sis lambası yakmak', 'trafik işaret ve levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak' suçlarından toplam 2 bin 180 lira ceza kesti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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