Muğla'da 128 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 kaçak göçmen yakalandı, Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Datça açıklarında ise 56 kaçak göçmen yakalandı, 2 Ukrayna uyruklu organizatör şüphelisi tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 kaçak göçmen yakalandı, Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Datça açıklarında ise 56 kaçak göçmen yakalandı, 2 Ukrayna uyruklu organizatör şüphelisi tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında, 24 Aralık'ta, saat 07.10, 07.55, 09.05 ve 20.15'te kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı tarihte saat 12.30'da da Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 22 kaçak göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında da 24 Aralık'ta saat 16.00'da motoryatta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, 7 Suriye, 25 Mısır, 11 Filistin, 12 Yemen ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 56 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ukrayna uyruklu göçmen kaçakçıları D.P. ve V.L. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.