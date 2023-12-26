Okul müdürünün düşürdüğü 30 bin lirayı uzman çavuş buldu MUĞLA'daokul müdürünün yolda düşürdüğü poşetteki 30 bin lirayı fark eden Uzman Çavuş Murat Karanfil, sahibine teslim etti.

MUĞLA'daokul müdürünün yolda düşürdüğü poşetteki 30 bin lirayı fark eden Uzman Çavuş Murat Karanfil, sahibine teslim etti.

Olay, sabah saatlerinde Menteşe ilçesi Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı karşısında meydana geldi. Yeşilyurt İlkokul Müdürü Münir Yaşar, poşete koyduğu 30 bin lirayı düşürdü. Bölgeden geçen Zonguldak Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murat Karanfil, yerde bulduğu poşeti inceledi. İçerisinde para olduğunu fark eden Karanfil, poşeti polis merkezine götürdü. Ekipler, paranın sahibi Yaşar'a ulaştı. Polis merkezine gelen Yaşar, 30 bin lirasını Karanfil'in elinden aldı. Yaşar, duyarlılığı için Karanfil'e teşekkür etti.