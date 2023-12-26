Muğla'da terör propagandasına 2 gözaltı
MUĞLA'da,sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
MUĞLA'da,sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Y. ve S.A.´nın sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.