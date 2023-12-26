Muğla'da terör propagandasına 2 gözaltı

MUĞLA'da,sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Y. ve S.A.´nın sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.