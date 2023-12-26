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        Bodrum'da belediyenin yılbaşı etkinlikleri iptal edildi

         MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi'nce yılbaşında yapılması planlanan konser ve etkinlikler Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 22:19 Güncelleme: 26.12.2023 - 22:20
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        Bodrum'da belediyenin yılbaşı etkinlikleri iptal edildi
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         MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi'nce yılbaşında yapılması planlanan konser ve etkinlikler Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi.

        Bodrum Belediyesi organizatörlüğünde gerçekleşmesi planlanan yeni yıl kutlama etkinlikleri, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras´ın talimatıyla 1 Ocak Pazartesi gününe kadar tüm etkinlikler iptal edildi. Bu kapsamda iptal edilen etkinlikler şu şekilde belirtildi:

        27 Aralık Çarşamba- Uluslararası Yabancılara Yılbaşı Partisi

        28 Aralık Perşembe- Bodrum Belediyesi Personeli Yılbaşı Kutlaması

        31 Aralık Pazar- Yılbaşı Konserleri (Aykoç Bad- Bora Gencer- Norm Ender- Yüksek Sadakat)

        Başkan Ahmet Aras, yaptığı açıklamada her türlü festival, etkinlik, açılış, kültür ve sanat faaliyetlerine ara verdiklerini belirterek, "Şehitlerimizin anısına saygı şiarıyla yeni yıl kutlama etkinliklerimizi gerçekleştirmeme kararı aldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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