Bodrum FK'da Muhammed gitti

1'inciLig'de sezonun ilk yarısını 3-0'lık Göztepe galibiyetiyle 29 puanla Play-Off hattında 5'inci sırada tamamlayan Bodrum FK'da Muhammed Gönülaçarla yollar ayrıldı. Sezon başında Denizlispor'dan transfer olduğu yeşil-beyazlılarda ilk yarıda 13 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübe veda etti. Bodrum FK oyuncuyla ilgili, "Futbolcumuz Muhammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhammed´e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yaptı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,