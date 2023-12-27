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        Bodrum FK'da Muhammed gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:55
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        Bodrum FK'da Muhammed gitti
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        1'inciLig'de sezonun ilk yarısını 3-0'lık Göztepe galibiyetiyle 29 puanla Play-Off hattında 5'inci sırada tamamlayan Bodrum FK'da Muhammed Gönülaçarla yollar ayrıldı. Sezon başında Denizlispor'dan transfer olduğu yeşil-beyazlılarda ilk yarıda 13 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübe veda etti. Bodrum FK oyuncuyla ilgili, "Futbolcumuz Muhammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhammed´e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yaptı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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