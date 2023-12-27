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        Bodrum'da 31 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:15
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        Bodrum'da 31 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 25 Aralık'ta saat 06.55'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, aynı tarihte saat 03.30 ve 08.00'da Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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