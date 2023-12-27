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        Çağdaş Bodrum ailesi yılbaşını kutladı 

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:55
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        Çağdaş Bodrum ailesi yılbaşını kutladı 
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        BASKETBOLSüper Ligi´nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor'da yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular yeni yıl öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Geceye Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, Genel Menajer Onur Cumhur Aksoy, Antrenör Ahmet Çakı, oyuncular, yardımcı antrenörler Ömer Emre Kahyaoğlu, Umut Erol Görür, Volkan Kaplan, Semih Şenyurt, takım çalışanları, BGL ve altyapı takımları antrenörleri ile çalışanları katıldı. Başkan Dağlarca Çağlar´ın konuşmasıyla başlayan gece, Çağdaş Bodrum Spor aile fotoğrafı ile sona erdi. Başkan Dağlarca Çağlar, cuma günü Manisa deplasmanında oynanacak Manisa BŞB Spor maçı için teknik kadroya ve sporculara başarılar diledi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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