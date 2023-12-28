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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattı patladı. Bazı iş yerlerini su basarken, çöken yolda çukur oluştu, yol trafiğe kapatıldı. Aynı noktada 10'un üzerinde patlama olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:05
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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattı patladı. Bazı iş yerlerini su basarken, çöken yolda çukur oluştu, yol trafiğe kapatıldı. Aynı noktada 10'un üzerinde patlama olduğu belirtildi.

        Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde ana isale hattı patladı. Patlamayla cadde suyla dolarken, bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı. Patlamayla asfaltta çukur oluştu, yol trafiğe kapandı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri tarafından hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada onarım çalışması başlatıldı. Bu arada, isale hattında aynı bölgede daha önce 10'un üzerinde patlama meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası hattın beslediği Yarımada'nın güney mahallelerinde, bir süre su kesintisi yaşanabileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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