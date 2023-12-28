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        Marmaris açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

         AKDENİZ'de,Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:33
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        Marmaris açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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         AKDENİZ'de,Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 13.40'ta Akdeniz´de, merkez üssü Marmaris ilçesinin 43,28 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 57,39 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Marmaris'te hafif şekilde hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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