Marmaris açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de,Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AKDENİZ'de,Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 13.40'ta Akdeniz´de, merkez üssü Marmaris ilçesinin 43,28 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 57,39 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Marmaris'te hafif şekilde hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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