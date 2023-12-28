Marmaris açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de,Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 13.40'ta Akdeniz´de, merkez üssü Marmaris ilçesinin 43,28 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 57,39 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Marmaris'te hafif şekilde hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.