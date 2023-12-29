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        Bodrum'da gazilerden teröre tepki

        TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği ve Bodrum Halikarnas Şubesi Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 Mehmetçik için anma programı düzenleyip, teröre tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 19:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:25
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        Bodrum'da gazilerden teröre tepki
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        TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği ve Bodrum Halikarnas Şubesi Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 Mehmetçik için anma programı düzenleyip, teröre tepki gösterdi.

        Bodrumlu gaziler Bodrum Belediye Meydanı Gaziler Anıtı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Bodrum Halikarnas Şubesi Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri katıldı. Açıklama öncesinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tepi açıklamasını okuyan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, "Bizler asker dernekleri olarak, Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Muharip Gaziler, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ve emekli Uzman Çavuşlar Derneği olarak 12 silah arkadaşımızın şehit edildiği hain saldırıyı lanetliyoruz. Bir vatan 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Kahramanlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bilinmelidir ki, kanları yerde kalmayacaktır. Binlerce yıl önce yaşadığımız bu coğrafyamız ve konumumuz dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçlerin hain emellerinin hedefindedir" ifadelerini kullandı.

        'İNANCIMIZ TAMDIR'

        Külcü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilinmelidir ki şehit kanları ile bedeli ödenmiş bu toprakların bir karışı için bile can vermekten çekinmeyen bir millet tarafından yurt edilmiştir. Bu ülkümüzün sonsuza kadar bu azim ve kararlılıkla devam edeceğini tüm dünyaya duyuruyoruz. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden, terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemizde büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır. Aziz şehitlerimiz kanınız yerde kalmayacaktır. Ruhuz şad olsun, aziz şehitlerimiz vatan size minnettardır."

        Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise "Vatan için, bayrak için, ülke için şehit oldu bu kardeşlerimiz. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Allah'ım bu acıları inşallah bize bir daha göstermesin. Ülkemizin başı sağ olsun. PKK'yı da lanetliyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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