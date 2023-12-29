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        Bodrum'da kaza yapan minibüsteki 7 kişiyi denize düşmekten çam ağacı kurtardı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, denize düşmekten şarampolde çarptığı çam ağacı sayesinde kurtuldu. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 20:13 Güncelleme: 29.12.2023 - 20:15
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        Bodrum'da kaza yapan minibüsteki 7 kişiyi denize düşmekten çam ağacı kurtardı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, denize düşmekten şarampolde çarptığı çam ağacı sayesinde kurtuldu. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, Gölköy Mahallesi Cennet Koy mevkisinde 218'inci Sokak'ta meydana geldi. Cennet Koy yolunda ilerleyen Aytaç Davut (19) idaresindeki 35 AAG 289 plakalı minibüs, ıslanıp kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Şarampole yuvarlanan minibüs, çam ağacına çarparak durabildi. Denize düşmekten çam ağacı sayesinde kurtulan minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarın ardından bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince çevre güvenliği alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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