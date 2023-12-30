Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor, Dinçel'e emanet

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor, Dinçel'e emanet
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hedefinden uzak bir noktada tamamlayan Fethiyespor, teknik direktörü Taner Gülleri ile yollarını ayırırken, deneyimli çalıştırıcı Selahaddin Dinçel'le anlaşma sağladı. Ege ekibi, daha önce de takımı çalıştıran Dinçel ile sözleşme imzaladı. Son olarak Elazığ'ı çalıştıran Dinçel, 2021-22 sezonunda da lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Büyükekşi fenalaştı, ambulans çağrıldı
        Büyükekşi fenalaştı, ambulans çağrıldı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Trump hakkında yeni karar
        Trump hakkında yeni karar
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        İkram ilaç uyarısı!
        İkram ilaç uyarısı!
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Muğla'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Muğla'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Muğla'da otobüs şoförü ile muavini yaralayan zanlı tutuklandı
        Muğla'da otobüs şoförü ile muavini yaralayan zanlı tutuklandı
        Muğla'da yılbaşı denetimleri için ekip sayısı artırıldı
        Muğla'da yılbaşı denetimleri için ekip sayısı artırıldı
        Bodrum'da kaza yapan minibüsteki 7 kişiyi denize düşmekten çam ağacı kurtar...
        Bodrum'da kaza yapan minibüsteki 7 kişiyi denize düşmekten çam ağacı kurtar...
        Bodrum'da gazilerden teröre tepki
        Bodrum'da gazilerden teröre tepki
        Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol İl Şampiyonu ol...
        Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol İl Şampiyonu ol...