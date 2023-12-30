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        Bodrum açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı

         MUĞLA´nınBodrum ilçesi açıklarında 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:50
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        Bodrum açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı
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         MUĞLA´nınBodrum ilçesi açıklarında 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Aralık saat 02.50 ve 08.40´ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 57 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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