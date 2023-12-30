Bodrum açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA´nınBodrum ilçesi açıklarında 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Aralık saat 02.50 ve 08.40´ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 57 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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