"Pandemi dönemiyle birlikte Bodrum'a ilgi arttı"

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, pandemi döneminden bu yana kentte konut satışlarında artış yaşandı. Pandemi dönemiyle birlikte Bodrum'a ilginin arttığını söyleyen ve yarımadanın farklı noktalarında projelerin devam ettiğini belirten Çağdaş Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, "Hızla inşaat çalışmalarına devam ettiğimiz projemizin lansmanını takip eden ilk 3 aylık süreçte satış oranımız yüzde 30'un üzerinde. 2024 yılı bahar döneminde satış hızının artacağını ve aynı yıl satışlarımızı tamamlayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri Bodrum, pandemi döneminden bu yana kente başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun birçok noktasından göç aldı. Bu göçle birlikte yarımada genelinde evlere talep artarken, yeni projelerle birlikte inşaat sektörü ivme kazandı. Bölgede yatırımlarını sürdüren Çağdaş Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, yarımadanın farklı noktalarında inşa ettikleri villalar, konutlar ve lüks dairelere talebin yoğun olduğunu belirterek bilgi verdi.

Bu kapsamda, yarımada genelinde devam projeler ile ilgili konuşan Çağdaş Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, "Biz 2023 yılında ülkemizi etkileyen tüm faktörlere rağmen, Konacık bölgesindeki 2. Projemiz olan ve Ekim ayında lansmanını yaptığımız Çağdaş Mahal Bodrum projemizi hayata geçirdik. Hızla inşaat çalışmalarına devam ettiğimiz projemizin lansmanını takip eden ilk 3 aylık süreçte satış oranımız yüzde 30'un üzerinde. 2024 yılı bahar döneminde satış hızının artacağını ve aynı yıl satışlarımızı tamamlayacağımızı öngörüyoruz. 2023 yılında Çağdaş Konacık Villaları, Çağdaş Gündoğan Evleri, Çağdaş Cennet Koyu Evleri, Şalvarağa Evleri II gibi lüks konut projelerimizin satış çalışmalarına devam ettik ve bu projelerde çok sınırlı sayıda villamız kaldı satışta. 2024 yılında ise satışta kalan son villalarımızı da yeni ev sahipleriyle buluşturacağımıza inanıyoruz. 2024 yılı içinse şu an planlama aşamasında olduğumuz yeni projelerimiz olacak. Turgutreis'te 6 dubleks villadan oluşan; her villanın özel bahçe, yüzme havuzu ve otoparkının olacağı butik bir projeyi hayata geçireceğiz. Turgutreis'in eşsiz gün batımı manzarasına hakim projemizde her villamız manzaraya kucak açan çok özel bir lokasyonda konumlanıyor. Bir diğer yeni projemiz ise Ortakent-Yahşi Bölgesi'nde Bağla lokasyonunda hayata geçecek. Şu an bu 2 projemizin çalışmalarına fokuslanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"BODRUM HER ZAMAN BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ"

Pandemi dönemiyle Bodrum'a ilginin arttığını söyleyen Çağlar, "Pandemi dönemiyle birlikte Bodrum'a yönelik artan ilginin etkilerini halen gözlemlemekle birlikte, 2023 yılı içinde ülke ekonomisinin genel seyri, inşaat maliyetlerindeki artış, global ve yurtiçi siyasi gündemin yanı sıra yaşadığımız doğal afetler ve etkileri, gayrimenkul sektörü özelinde, müşterilerimizin satın alma davranışlarını ve yatırım eğilimini etkileyerek daha temkinli bir yaklaşımla, mevcut finansal pozisyonlarını korumaya yönelik bir bekleme dönemine yöneltti. Özellikle faiz oranlarında yaşanan artış, yatırımcının nakit gücünü faizde bekleterek seneyi emniyetli ve daha az riskli yatırım enstrümanlarıyla geçirmesine sebep oldu. Ancak şu bir gerçek ki birbiriyle etkileşim içinde olan tüm faktörlere rağmen, Bodrum her zaman bölgenin cazibe merkezi olma özelliğini korumaya devam ediyor. Üst gelir grubuna yönelik lüks konut projeleri, yeme-içme alanlarındaki dünyaca ünlü markaların ilçemizde şube açması, dünyaca ünlü isimlerin yazın bölgeye geliyor olması ve halen yeni yatırımlar için girişim ve girişimcilerin hız kesmeden yollarına devam etmesi, 2024-2025 yılı için Bodrum'un kendi dinamikleriyle yoluna devam edeceğinin en net göstergelerinden" diye konuştu.

