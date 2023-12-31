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        Mantar toplamaya çıktı, ormanda kayboldu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ali Başaran (80), mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu. Başaran'ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:25
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        Mantar toplamaya çıktı, ormanda kayboldu
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ali Başaran (80), mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu. Başaran'ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Çırkan Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'taki evinden dün sabah saatlerinde çıkan Ali Başaran, yakındaki ormana mantar toplamaya gitti. Hava kararmasına rağmen Başaran eve dönmedi. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Durum Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bildirildi. AFAD'dan gelen ihbar üzerine Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri, harekete geçti. Ekipler, Başaran'ın gittiği güzergahta gece saatlerinde arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına AKUT Bodrum ve Mahalle Afet Gönüllüleri ile Ali Başaran'ın yakınları da katıldı. Ormanda arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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