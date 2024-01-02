Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 23 göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı, yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Aralık'ta saat 03.05´te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 06.30'da Bodrum açıklarında yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 31 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY

2024-01-02 12:00:20

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