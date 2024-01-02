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        Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 23 göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı, yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:05
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        Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 23 göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı, yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Aralık'ta saat 03.05´te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 06.30'da Bodrum açıklarında yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 31 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY

        2024-01-02 12:00:20

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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