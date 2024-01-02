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        Bodrum'a, 2023'te hava ve denizden 1 milyon 375 bin yabancı turist geldi

        MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'a, 2023'te, hava ve deniz yoluyla 1 milyon 375 bin yabancı turist geldiği bildirildi. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bu yıl ilk etapta 1 milyon yabancı turist rakamının üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:05
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        Bodrum'a, 2023'te hava ve denizden 1 milyon 375 bin yabancı turist geldi
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        MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'a, 2023'te, hava ve deniz yoluyla 1 milyon 375 bin yabancı turist geldiği bildirildi. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bu yıl ilk etapta 1 milyon yabancı turist rakamının üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a, 2023 yılında, başta İngiltere ve Rusya olmak üzere orta Avrupa ülkelerinden yoğun turist ziyareti gerçekleşti. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, sezonu yoğun geçirdiklerini söyleyerek, "Otel işletmecileri ve turizm çalışanları bu süreçte çok yoruldu. Herkes elinden geleni yaptı. Sezon ortasında zaman zaman boşluklar oldu ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu kapsamda, kentte 11 ay içerisinde 101 yolcu gemisi ve 102 bin 479 kruvaziyer yolcusu geldi. Bodrum-Kos arası feribot seferlerinde ise 836 feribot seferiyle, 114 bin 681 yolcuya hizmet verildi. Öte yandan, 388 lüks mega yat Bodrum'a geldi. Deniz ve hava yoluyla gelen toplam 1 milyon 375 bin yabancı turist, Bodrum'da tatil yaptı. Güzel bir rakam ve geçen seneye göre de başa baş gittik diyebiliriz" diye konuştu.

        Gelecek yıl için de fuarlar, toplantılar ve görüşmelerin sürdüğünü belirten Dengiz, "2024 yılında ilk etapta 1 milyon yabancı turist rakamının üzerine çıkmayı hedefleyeceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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