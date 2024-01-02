Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Şoför ve muavini darbeden imam tutuklandı

        MUĞLA'daotobüste çıkan tartışmada şoför ile muavini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan cami imamı Adem Altuntaş (41), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şoför ve muavini darbeden imam tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'daotobüste çıkan tartışmada şoför ile muavini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan cami imamı Adem Altuntaş (41), tutuklandı.

        Olay, 28 Aralık 2023'te saat 10.30 sıralarında Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli'nden Muğla'ya gelen 41 EF 757 yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoför Sabahattin Burçgün (64), muavin Berkay Öztürk (25) ve yolcu Adem Altuntaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Altuntaş, Burçgün ve Öztürk'ü darbetti. Kavga sırasında Burçgün, düşüp, başını yere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabahattin Burçgün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan Yalova Merkez Çınarlı Camisi imamı olan Adem Altuntaş, işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Sahte hesabı askıya alındı
        Sahte hesabı askıya alındı
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Benzer Haberler

        Bodrum'a, 2023'te hava ve denizden 1 milyon 375 bin yabancı turist geldi
        Bodrum'a, 2023'te hava ve denizden 1 milyon 375 bin yabancı turist geldi
        Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 23 göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 23 göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da otomobil denize düştü
        Bodrum'da otomobil denize düştü
        Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da otomobil denize düştü
        Bodrum'da otomobil denize düştü
        Bodrum´da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Bodrum´da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada