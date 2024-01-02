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        Bodrum'da sağanak; metrekareye 23 kilogram yağış düştü

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:05
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        Bodrum'da sağanak; metrekareye 23 kilogram yağış düştü
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştü.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Uyarı sonrası dün akşam saatlerinde Bodrum'da sağanak etkili oldu. İlçede sağanak bugün de sürerken, sokak ve caddeler su ile doldu. Bazı noktalarda mazgallar taşarken, derelerin debisi yükseldi. Son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri çalışma başlattı. İlçede sağanağın aralıklar ile etkili olması beklenirken, Turgutreis Mahallesi'nde bir aracın yapımı süren yağmur drenaj hattına düşmesi ile ilgili Bodrum Belediye Başkanlığı'nca idari soruşturma açıldığı bildirildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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