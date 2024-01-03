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        Bodrum FK transferde Furkan'ı kaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:25
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        Bodrum FK transferde Furkan'ı kaptı
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        1'inciLig'de Süper Lig yarışının iddialı ekiplerinden Bodrum FK'nın Nazilli Belediyespor'un genç yıldız adayı Furkan Apaydın'la anlaştığı öğrenildi. Takım arkadaşı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Enes Karakaş'la birlikte adı toplam 8 milyon TL bonservis karşılığında Çorum FK'yla anılan 21 yaşındaki stoperin son anda Bodrum'a dümen kırdığı belirtildi.

        Bodrum FK'nın Furkan'ın bonservisini ödeyerek transferi açıklaması bekleniyor. Adı daha önce de birçok kulüple anılan genç futbolcu bu sezon 15 maçta forma giyip 4 gol atma başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlılarda ikinci yarı maratonu öncesi Antalya kampı da başladı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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