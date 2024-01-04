Doğup, büyüdüğü mahalleye kütüphane kurdu

MUĞLA'da yaşayan Neriman Gökdere (55), liseyi açıktan bitirdikten sonra doğup büyüdüğü kırsal mahalleye kütüphane kurdu. Gökdere, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Menteşe ilçesine 59 kilometre uzaklıktaki Dağpınar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi ilkokul mezunu Neriman Gökdere, çiftçilikle uğraşırken, boş zamanlarını fırsata çevirmek için açık öğretim lisesine kayıt oldu. Lise öğrenimi başarıyla tamamlayan Gökdere, çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutup, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak için yaşadığı mahalleye kütüphane kurmaya karar verdi. Gökdere, yakınları ve çevresinin desteğiyle ansiklopedi, hikaye ve romanlardan oluşan bin kitap toplayarak gençlik hayali olan kütüphaneyi kurdu.

Hayallerin peşinden koşulması gerektiğini belirten Neriman Gökdere, "Yavrularımız bizim geleceğimiz. Kitap okumak zihni uyarıyor, stresi azaltıyor, bilgi seviyesini arttırıyor, kelime dağarcığını, hafızayı, odaklanma ve konsantrasyonu geliştiriyor. Çocuklarımız kütüphane sayesinde teknoloji bağımlılığından uzak duruyor. Liseyi okumak ve kütüphane açmak gençliğimden bu yana hayalimdi. Bunu başardığım için mutluyum. Hayallerimizin peşinden koşmak gerekiyor. Asla pes etmemeliyiz" dedi.

DHA-Kültür Sanat - Türkiye-Muğla - Cavit AKGÜN

2024-01-04 10:21:58