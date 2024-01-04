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        Bodrum FK'da iki ayrılık resmileşti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:30
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        Bodrum FK'da iki ayrılık resmileşti
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        1'inciLig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 5'inci basamakta bitiren Bodrum Futbol Kulübü'nde iki futbolcu resmen takımdan ayrıldı. Devre bitiminde kulübe veda eden yeşil-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Muhammed Gönülaçar, 2'nci Lig temsilcisi Vanspor'un yolunu tuttu. Yaz döneminde Denizlispor'dan gelen Muhammed 13 lig maçında yeşil-beyazlı formayı terletti. Muhammed, toplam 765 dakika süre aldı. Ege ekibi 19 yaşındaki Habib Biçer'i ise Orduspor 1927 takımına kiraladı. Genç futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Habib Biçer 1.5 yıllığına Orduspor 1967`ye kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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