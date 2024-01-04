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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda ayakkabıya gizlenmiş esrar ele geçirildi; 11 gözaltı

         MUĞLA'da,polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, kargoyla gelen paketin içerisindeki ayakkabıya gizlenmiş esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:05
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda ayakkabıya gizlenmiş esrar ele geçirildi; 11 gözaltı
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         MUĞLA'da,polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, kargoyla gelen paketin içerisindeki ayakkabıya gizlenmiş esrar ele geçirildi.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ve bugün il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 11 ayrı adrese yapılan baskınlarda 262 gram esrar ve 1 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8´ine uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan, 2´sine uyuşturucu ticareti yapmaktan, 1´ine uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmaktan işlem yapıldı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, yapılan baskınlarda bir kargo poşetindeki ayakkabının içerisine gizlenmiş halde, esrar bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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