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        Çağdaş Bodrumspor devreyi seriyle kapatmak istiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:50
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        Çağdaş Bodrumspor devreyi seriyle kapatmak istiyor
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde Antrenör Ahmet Çakı yönetiminde çıktığı son iki maçını kazanarak düşme hattına gerilemekten kurtulan Çağdaş Bodrum Spor, bu hafta evinde Aliağa Petkimspor'u da mağlup ederek ilk devreyi mutlu bitirmeyi hedefliyor. Pazar günü Play-Off ve Türkiye Kupası bileti peşindeki Petkimspor'u Muğla Menteşe Spor Salonu'nda ağırlayacak Bodrum ekibinde takım kaptanı Erkan Veyseloğlu, "Antrenör değişikliğinden sonra oynadığımız iki maçı da kazandık. Aslında sezon boyunca evimizde birçok maçı kazanma noktasına getirmiştik ama kazanamamıştık. Hocamızla iyi bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Alt sıralarda bence hak etmediğimiz bir noktadaydık. Daha iyi bir konuma geldik. Devreyi 3'te 3 yaparak bitirmek istiyoruz" dedi. 

        Takımın tecrübeli yıldızlarından Amar Alibegovic ise, "Öncelikle bir önceki antrenörümüze teşekkür etmek istiyorum. Beni Bodrum´a getiren oydu. Bodrum´a gelme sebebim bir önceki koçumuzdu. Koç ve sistem değişikliği ile beraber daha iyi oynamaya başladık, yükselişe geçmeye başladık ve bunu da sürdürmek istiyoruz. Kesinlikle bütün takım aynı yönde ilerlemeye devam ediyor. İlk üç aydan sonra şu an çok iyi oynuyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Yeni koçun prensipleri ile birlikte bunu geliştirmeye devam etmek istiyoruz ve enerjimizi de artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Antrenmandan detay

        - Erkan Veyseloğlu açıklama

        - Amar Alibegovic açıklama

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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