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        Bodrum FK'da Furkan imzayı attı

        1'inci Lig'de Süper Lig yarışının önemli adaylarından Bodrum FK, transferde daha önce anlaştığı Nazilli Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Apaydın ile 4.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Bodrum FK, Çorum FK'nın da resmi teklif yaptığı Furkan'ı bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:50
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        Bodrum FK'da Furkan imzayı attı
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        1'inci Lig'de Süper Lig yarışının önemli adaylarından Bodrum FK, transferde daha önce anlaştığı Nazilli Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Apaydın ile 4.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Bodrum FK, Çorum FK'nın da resmi teklif yaptığı Furkan'ı bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 

        Adı daha önce de birçok kulüple anılan genç futbolcu bu sezon TFF 2'nci Lig'de 15 maçta forma giyip 4 gol attı. Yeşil-beyazlı yönetim genç futbolcunun transferiyle ilgili, "Hoş Geldin Furkan Apaydın. Son olarak Nazilli Belediyespor forması giyen Furkan Apaydın ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladık. Furkan Apaydın´a formamız altında başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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