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        Yolcusuyla kavgada yaralanan otobüs şoförü, 9 gün sonra öldü

        MUĞLA'da kullandığı yolcu otobüsünde yolcusuyla çıkan kavgada düşüp başını yere çarpan Sabahattin Burçgün (64), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:30
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        Yolcusuyla kavgada yaralanan otobüs şoförü, 9 gün sonra öldü
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        MUĞLA'da kullandığı yolcu otobüsünde yolcusuyla çıkan kavgada düşüp başını yere çarpan Sabahattin Burçgün (64), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

        Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde, 28 Aralık 2023'te saat 10.30 sıralarında Kocaeli'nden Muğla'ya gelen 41 EF 757 yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle şoför Sabahattin Burçgün, muavin Berkay Öztürk (25) ve yolcu Adem Altuntaş (41) arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Altuntaş, Burçgün ve Öztürk'ü darbetti. Kavga sırasında Burçgün, düşüp, başını yere çarptı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan Yalova Merkez Çınarlı Camisi imamı olan Adem Altuntaş, işlemlerinin ardından tutuklandı. Altuntaş'ın savcılıktaki ifadesinde suçsuz olduğunu, şoför ve muavinin kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabahattin Burçgün ise bugün hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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