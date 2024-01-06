Bodrum FK'ya genç yetenek

1'inci Lig'deki Muğla temsilcisi Bodrum FK, ara transferde Afyonspor'dan 20 yaşındaki forvet Eray Akar'ı renklerine bağladı.

Transferde geleceğe yatırım yapan yeşil-beyazlı ekip, Nazilli Belediyespor'dan 21 yaşındaki stoper Furkan Apaydın'ın ardından Eray'la da 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon 12 maçta forma giyen genç futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin Antalya'daki devre arası kampına katıldı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

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