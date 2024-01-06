Fethiye açıklarında botları batma tehlikesi geçiren kaçak göçmenler kurtarıldı, 3 kayıp aranıyor
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken batma tehlikesi yaşayan lastik bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerin, 4 kişinin denize düştüğünü söylemesi üzerine, 1 kişi denizde bulundu. Kayıp 3 göçmenin bulunması için bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken batma tehlikesi yaşayan lastik bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerin, 4 kişinin denize düştüğünü söylemesi üzerine, 1 kişi denizde bulundu. Kayıp 3 göçmenin bulunması için bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
Fethiye kıyılarından lastik bota binen kaçak göçmenler bir süre sonra batma tehlikesi yaşadı. Göçmenlerin telefonla arayıp yardım istemesi üzerine saat 05.57'de, bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 4 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Gemisi, 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edildi. Yapılan aramalarda 1 göçmen, deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarıldı. Kayıp 3 düzensiz göçmenin bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
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