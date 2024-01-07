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        Bodrum´da sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu

        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, sahile başı olmayan erkek cesedi vurdu. Kaçak göçmen olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:12 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:15
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        Bodrum´da sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
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        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, sahile başı olmayan erkek cesedi vurdu. Kaçak göçmen olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi Bağla meviskinde Bankevler Sitesi önündeki sahilde meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar bir kişinin hareketsiz şekilde sahilde yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde cesedin başının olmadığı belirlendi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir kaçak göçmene ait olduğu sanılan ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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