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        Muğla'da eğlence mekanına silahlı saldırı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde genellik öğrencilerin gittiği bir eğlen mekanına silahlı saldırı düzenlendi. 3 kurşunun cama isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan olmazken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 00:16 Güncelleme: 08.01.2024 - 00:20
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        Muğla'da eğlence mekanına silahlı saldırı
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde genellik öğrencilerin gittiği bir eğlen mekanına silahlı saldırı düzenlendi. 3 kurşunun cama isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan olmazken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

        Olay, saat 21.30 sıralarında Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin çoğunlukta olduğu bölgedeki Serkan Çoşgun'a ait eğlence mekanına kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Yaya olarak gelen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu mekanın camına 3 kurşun isabet etti.

        POLİSE ATEŞ AÇIP KAÇTI

        Bu arada bölgede bulunan sivil polisler, havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Bunun üzerine saldırgan hedef gözetmeksizin bu kez de polislere ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken; polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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